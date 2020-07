Die 35-jährige Besitzerin eines weißen Audi A7 Sportback parkte ihren Pkw am 26.07. 20, in dem Zeitraum von ca. 17:00 Uhr bis 18:20 Uhr, in der Hauptstraße in Gerolstein.

Gerolstein (ots). Die 35-jährige Besitzerin eines weißen Audi A7 Sportback parkte ihren Pkw am 26.07.20, in dem Zeitraum von ca. 17:00 Uhr bis 18:20 Uhr, in der Hauptstraße in Gerolstein. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie frische Kratzer am hinteren Stoßfänger. Der Verursacher hatte sich jedoch in der Zwischenzeit entfernt, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260.



