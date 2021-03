Unfallflucht in Bitburg

Am Donnerstag, 11.03.2021, im Zeitraum von 11.15 und 12.30h parkte der Geschädigte mit seinem schwarzen Audi jeweils für 30 Minuten auf den Parkplätzen der Grundschulen Bitburg Nord und Süd.



In diesem Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer den geparkten Audi im Frontbereich.

Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Personen und Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei in Bitburg zu melden



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Erdorfer Straße 10

54634 Bitburg

Telefon: 06561-96850

pibitburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell