Bitburg

Unfallflucht in Bitburg

Am 25.08.2020 stellte eine Pkw-Fahrerin zwischen 16:10 und 16:30 Uhr, ihren schwarzen Audi A6 in der hinteren Parkreihe des Parkplatzes der ROFU-Kinderland-Filiale in der Saarstraße in Bitburg ab. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte bemerkte sie einen Schaden am Kotflügel hinten links.