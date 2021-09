Unfallflucht geklärt

Nach der Kollision parkt er sein Fahrzeug in einer anderen Parklücke und entfernt sich fußläufig.

Ein aufmerksamer Zeuge kann den Vorgang beobachten und eine unmittelbar danach zufällig vorbeikommende Streifenbesatzung darauf aufmerksam machen. Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort kann der 85-jährige Verursacher in der Nähe ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen dem Anfangsverdacht einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

An beiden PKWs entstand Sachschaden in Form von Kratzern/Dellen.



