Unfallflucht auf Parkplatz; Zeugen gesucht!

Am Donnerstagvormittag des 24.06.2021 in der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 12:00 Uhr ereignete sich auf dem durch die Basalt AG angemieteten Parkplatz der Deutschen Bahn eine Verkehrsstraftat.



Nach dem bisherigen Ermittlungsstand beschädigte ein bislang Unbekannter beim Ausparken den geliehenen Mercedes eines 31-Jährigen aus der VG Kirner Land. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Mercedes wurde der entstandene Schaden an der Stoßstange auf etwa 1000 EUR geschätzt.



Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der PI Kirn unter der 06752-1560.



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





