Manderscheid

Unfallflucht auf NORMA-Parkplatz

Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte am Samstag, den 14.11.2020, in der zeit von 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit einem Pkw, einen auf dortigem Parkplatz abgestellten Ford Fiesta am vorderen linken Kotflügel und der Fahrertüre.