Am 22.08.2020, gg. 11.30 Uhr, befuhren zwei niederländische Motorradfahrer die K27 von Diefenbach aus kommend in Richtung Bausendorf.





An der Einmündung zur K30, die die Gemeinden Niederscheidweiler und Bausendorf verbindet, hielt der vorausfahrende Motorradfahrer an, um eine bevorrechtigte Autofahrerin passieren zu lassen.



Dies erkannte der nachfolgende 45jährige Motorradfahrer zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf, woraufhin er sich überschlug und auf die Fahrbahn prallte.



Der gestürzte Motorradfahrer wurde durch den Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.000EUR.



