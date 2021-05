Unfall mit getötetem Radfahrer

Wie bereits im Laufe des Nachmittags veröffentlicht, kam es am heutigen Mittag gegen 12:30 Uhr auf der B53 zwischen Trarbach und Wolf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 64-jähriger Radfahrer tödlich und eine 59-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurden.



Weitere Personen wurden ausdrücklich nicht verletzt.



Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 28-jähriger Fahrer mit seinem Pkw mit Wohnanhänger die B53 in Fahrtrichtung Wolf. Hierbei löste sich aus bisher ungeklärter Ursache das Anhängemaul des Anhängers aus der Anhängekupplung des Pkw, sodass der Wohnanhänger unkontrolliert auf den Radweg rollte und die beiden Radfahrer von hinten erfasste.



Zwecks Ermittlung des genaueren Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.



