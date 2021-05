Unfall mit getötetem Radfahrer

Am heutigen Tag kam es gegen 12.30 Uhr auf der B 53 zwischen Traben-Trarbach und Wolf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer getötet wurde.





Nach bisherigem Erkenntnisstand löste sich ein Wohnanhänger von dem ziehenden PKW und schleuderte in eine Gruppe von zwei Radfahrern. Ein Radfahrer wurde hierbei getötet, eine weitere Radfahrerin schwer verletzt. Sie wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.



Weitere Erkenntnisse werden im Laufe des Mittags schriftlich nachgereicht.



