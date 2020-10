Am 07.10.2020 gegen 16:40 Uhr befuhren zwei PKW hintereinander die K20 von Bad Sobernheim in Richtung Pferdsfeld.

Kurz vor der Ausfahrt zu einem Hotel wollte der vorausfahrende PKW nach links abbiegen, zeigte jedoch nach Angaben von Zeugen durch den Fahrtrichtungsanzeiger an, dass er nach rechts abbiegen wolle. Der Nachfolgende wollte gleichzeitig links an dem Abbiegenden vorbei, wobei es zur Kollision der beiden kam. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und die jeweiligen Fahrerinnen verletzten sich leicht.



Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell