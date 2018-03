Unesco-Welterbelauf des TV Braubach hat sich etabliert

Kein Teaser vorhanden

Traumhafte Kulisse: Beim Unesco-Welterbelauf des TV Braubach geht's für die Ausdauersportler rund um die Marksburg. Foto: Alexander Hoffmann

Im Hauptlauf über 10 Kilometer siegte Thomas Kirschey (Rot-Weiß Koblenz) in der Zeit von 38:05 Minuten – ohne die letztjährige Siegerzeit seines Vereinskollegen Uwe Honsdorf von 36:55 Minuten zu gefährden. Rang zwei ging an Matthias Neuburger (LG Bambule Westerwald) in 40:31 Minuten, der zugleich auch Sieger der Seniorenklasse M 35 wurde. Bernd Engel (LG Laacher See Mendig) lief eine Zeit von 41:13 Minuten und war als Dritter im Ziel.

Handballer arbeiten an Kondition

Bester Jugendläufer war als Achter im Zielkanal Finn Fries (HSG Lahnstein/Arzheim) in der Zeit von 46:11 Minuten. Mit ihm waren einige weitere Handballer am Start, die etwas für ihre Kondition tun wollten.

Die letztjährige Siegerzeit von 44:49 Minuten durch Birgit Lennartz (LLG St. Augustin) wurde ebenfalls nicht angetastet, denn die Siegerin Sabine Schenkenhofer aus Koblenz, die für das Running Team Bad Ems startet, benötigte 46:32 Minuten zum Sieg. Die Braubacherin Gaby Reiländer (Meddys LWT Koblenz) wurde als W 45-Siegerin Zweite, Julia Alberti (Running Team Bad Ems) kam nach 57:54 als dritte Frau an. Insgesamt 80 Läufer wurden über 10 Kilometer im Ziel registriert.

Über 5 Kilometer (31 Finisher) hat der gebürtige Dahlheimer Christian Koch (Running Team Bad Ems) – eine Woche nach seinem starken Auftritt über die Mitteldistanz beim Emser Therme-Triathlon – in 18:32 Minuten eine neue Bestmarke gesetzt. Zweiter im Jedermannlauf war der Jugendliche Justin Stern (TV Neunkirchen/20:45), als Dritter kam Jörg Kunz (TuS Hausen) nach 22:20 Minuten ins Ziel. Jessica Junker (Meddys LWT Koblenz) war in 25:06 Minuten die stärkste Läuferin über 5 Kilometer, ihr folgten Sabine Flemming (BSB-Lauftreff Braubach/27:43) und Brigitte Jäger (226-Nutrition HT, 28:36). Der Jugendlauf über 1000 Meter ging an Espen Brune (TSG Heidenheim) in 3:54 als Sieger der M 13 und seine Vereinskollegin Lara Brune (3:59) als Siegerin der Klasse W 15.

Die Prognose von Christian Collisy ("Wir müssen Kontakt mit den Schulen aufnehmen"), der dem TV Braubach in organisatorischen Fragen zur Seite stand, ging auf, denn durch die jungen Sportler der Marksburgschule stieg Teilnehmerzahl des Schülerlaufs über 450 Meter auf 31 Kinder, die trotz der hochsommerlichen Bedingungen auch alle ins Ziel kamen.

Viele Schüler mit von der Partie

Die Marksburgschule und der Nachwuchs des TV Braubach ergänzten das Starterfeld, sodass es um den Ausdauersport in Braubach künftig gut bestellt sein dürfte. Louis Krell (TG Oberlahnstein) war in 1:20 Minuten das schnellste Talent, der neunjährige Eric Schlecher (TV Braubach) wurde Zweiter vor dem schnellsten Mädchen über 450 Meter, Amelie Jansson (TG Oberlahnstein, 1:29). Von den 23 Walkern über 5 Kilometer war Michael Gröning (LG Boppard Bad Salzig) in 33:43 Minuten als Erster im Ziel, und Margit Gitzen (Volksbank Rhein-Lahn) erwies sich in 37:52 Minuten als schnellste Walkerin. Klaus Wissgott