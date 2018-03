Aus unserem Archiv

Paris

Die Unesco hat besonders naturnahe Buchenwälder in Deutschland zum universellen Erbe der Menschheit erklärt. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur stimmte in Paris einem entsprechenden Antrag der Bundesrepublik zu. Er umfasst fünf Wälder in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen und Hessen, teilte die Unesco mit. Als Unesco-Weltnaturerbe stehen die Gebiete künftig unter besonderem Schutz.