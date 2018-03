Aus unserem Archiv

Paris

Welterbe-Titel für das Fagus-Werk: Die von Walter Gropius entworfene Schuhleistenfabrik im niedersächsischen Alfeld ist künftig wie das Schloss von Versailles oder der Kölner Dom Unesco-Weltkulturerbe. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur stimmte am späten Abend in Paris einem entsprechenden Antrag der Bundesrepublik zu. Zuvor hatte das Welterbekomitee bereits fünf deutsche Buchenwälder in die Weltnaturerbeliste aufgenommen.