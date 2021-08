Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle nach Kollision im Begegnungsverkehr

Am 25.08.2021, um 14:02 Uhr, kam es auf der L 28 zwischen Daun-Steinborn und Kirchweiler im Begegnungsverkehr zweier Lastkraftwagen zu einer „Außenspiegelkollision“.

Der Fahrer eines LKW Daimler-Benz, Typ Actros I, Fahrtrichtung Daun, war dabei aus noch unerfindlichen Gründen auf die Gegenfahrspur geraten. Nach dem Zusammenstoß, der u.a. beim Geschädigten Schäden am Spiegel und an der Seitenscheibe hinterließ, entfernte sich der Fahrer des verursachenden LKW unerlaubt. Die Polizei bittet um Hinweise.



