Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle in regelmäßiger Manier auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten

Zum einen wurde bereits am 04.09.2021, zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr ein solches Ereignis für den ALDI-Parkplatz, Mehrener Straße in Daun gemeldet. Hier wurde ein weißer VW Polo am Heck beschädigt.

Weiterhin wurde am 06.09.21, zwischen 16:30 und 17:00 Uhr, auf dem Gelände des REWE – Marktes in Daun-Pützborn ein blauer Vw Golf hinten links tangiert. Die Polizei Daun bittet um Kontaktaufnahme möglicher Augenzeugen, die etwaig fälschlicherweise davon ausgingen, dass sich der jeweilige Verursacher seinem Missgeschick stellte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Tel.: 06592-9626-0

Email: pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell