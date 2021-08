Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 16.08.2021 gegen ca. 13:30 Uhr kam es auf der K88 zwischen Wiebelsheim in Fahrtrichtung Oberwesel-Dellhofen zu einem Verkehrsunfall.

An einer Fahrbahnverengung in der Ortschaft Perscheid nahm ein Wartepflichtiger LKW einem Radfahrer die Vorfahrt, worauf dieser ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der LKW Fahrer setzte ohne Anzuhalten seine Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



