Manderscheid

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch, 09.06.2021, zwischen 09.00 und 10.00 Uhr, wurde ein auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kurfürstenstraße in Manderscheid abgestellter Pkw, VW Passat Kombi, an der linken Fahrzeugseite beschädigt.