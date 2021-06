Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Vormittag des 04.06.2021 zwischen 08:25 Uhr und 10:35 Uhr wurde auf dem Parkplatz des St. Joseph Krankenhaus in Prüm ein Fahrzeug beim Aus- oder Einparken beschädigt.



Beschädigt wurde ein brauner Mitsubishi ASX an der hinteren linken Fahrzeugtür.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR.



Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Prüm 06551/9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon 06551/9420

Telefax 06551/94250

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



