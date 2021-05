Unerlaubt eingereist und mit Haftbefehl gesucht

Gegen den alleinreisenden, ausweislosen Jugendlichen lag ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte aus 2020 vor.

Die damals zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafe von 1 Jahr und 7 Monaten wurde widerrufen, da er gegen Bewährungsauflagen – flüchtig, somit unbekannten Aufenthalts – verstoßen hat.



Ermittlungen ergaben, dass er am Sonntag, ohne erforderliche Grenzübertrittsdokumente, aus den Niederlanden in das Bundesgebiet einreiste. Ein erneutes Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz wurde eingeleitet.



Nach Vorführung beim Amtsgericht Trier und Beschlussfassung Verbringung zur JSA Wittlich.



