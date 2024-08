Undav bemängelt: «Von Brighton kam jetzt ein Jahr nix»

Geht Deniz Undavs Wünsch in Erfüllung? Darf er wieder für den VfB Stuttgart auflaufen? Antworten darauf werden zeitnah erwartet. In einem Interview spricht der Stürmer über seine Situation.

Stuttgart (dpa). Fußball-Nationalspieler Deniz Undav hat von seinem Stammverein Brighton & Hove Albion laut eigener Aussage keine Anerkennung für seine Leistungen in der Bundesliga für den VfB Stuttgart erhalten. «Ich habe nie richtig Wertschätzung bekommen über das Jahr, wo ich weg war von Brighton, oder dass sich jemand um mich gekümmert hat. Das hat mir gezeigt, Stuttgart will mich unbedingt haben», sagte der Angreifer, der am liebsten beim VfB bleiben würde, in einem YouTube-Interview auf dem Kanal des Profiboxers Agit Kabayel. «Von Brighton kam jetzt ein Jahr nix.»

Derzeit würden beide Clubs «gefühlt jeden Tag verhandeln», sagte Undav. Medienberichten zufolge sei Stuttgart zuletzt bereit gewesen, eine Summe zwischen 27 und 30 Millionen Euro zu zahlen. Jedoch sei auch dieses Angebot vom Premier-League-Teilnehmer abgelehnt worden. Eine Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.

Sollte der Wechsel nicht zustande kommen, fände Undav dies «bitter und schade, weil ich hier sein möchte. Aber dann muss ich halt zurück», sagte der 28-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit in 33 Pflichtspielen auf 19 Treffer kam und zehn Tore vorbereitete. «Es gibt aber auch schlechteres, als in der Premier League zu spielen und ich habe Brighton auch viel zu verdanken», so Undav. In Brighton ist seit Juli St.-Pauli-Aufstiegstrainer neuer Coach.