Schweich (ots). In der Nacht von Dienstag, 21.07.2020, auf Mittwoch, 22.07.2020, wurde auf dem Lidl-Parkplatz in Schweich der Reifen eines Autos zerstochen.



Der Geschädigte stellte seinen blauen Ford Galaxy am Dienstag, um 19:30 Uhr, auf dem Parkplatz ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 05:00 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den zerstochenen Hinterreifen fest.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Schweich unter der 06502/91570 zu melden.



