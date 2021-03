Unbekannte Täter räumen unverschlossene Autos leer

Am Mittwochabend, den 24.03.2021 wurden in der Ortslage Merxheim mehrere geparkte Fahrzeuge durch eine unbekannte Tätergruppe angegangen.

Die Täter öffneten die Türen der unverschlossenen Fahrzeuge und entwendeten die darin befindlichen Wertgegenstände.

Es wurde ebenfalls versucht, eines dieser Fahrzeuge kurzzuschließen und zu entwenden. Dies scheiterte jedoch.



Die Polizei möchte darauf hinweisen, abgestellte Fahrzeuge stets ordnungsgemäß zu verschließen und keinerlei Wertgegenstände darin zurückzulassen.



Zeugen, die Hinweise zu der Tätergruppe oder einem möglichen Täterfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell