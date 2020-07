Bad Kreuznach (ots) – Am Samstag, dem 04.07.2020, wurde gg. 21:40 Uhr durch einen Zeugen eine unbekannte männliche Leiche innerhalb der Gemarkung von Weinsheim neben der K 53 im Ackergelände aufgefunden. In der Nähe stand in einem Gehölz ein Motorrad. Dieses gehört einem seit dem 22.06.2020 vermissten 56-Jährigen aus Bad Kreuznach. Ob es sich bei dem Toten um den Vermissten handelt, soll durch eine rechtsmedizinische Untersuchung bei der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz geklärt werden. Dabei soll auch die Todesursache festgestellt werden. Im Bereich des Fundortes waren bereits am 24.06.2020 umfangreiche Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz des Polizeihubschraubers durch die Polizei Bad Kreuznach ergebnislos durchgeführt.



