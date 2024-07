Kinder spielen im Nyumbani Children's Home in Nairobi. Das Waisenhaus, das in hohem Maße auf ausländische Spenden angewiesen ist, kümmert sich um über 100 HIV-infizierte Kinder, deren Eltern an der Krankheit gestorben sind, und bietet ihnen Unterkunft, Pflege und von PEPFAR (The US President's Emergency Plan for AIDS Relief) bereitgestellte antiretrovirale Medikamente. Ein ausländisches Hilfsprogramm der USA, das nach offiziellen Angaben 25 Millionen Menschenleben in Afrika und anderswo gerettet hat, wird von einigen Republikanern bedroht, die befürchten, dass Mittel aus dem Programm an Organisationen fließen könnten, die Abtreibung fördern. (zu dpa: «UNAIDS: Weltweiter Kampf gegen Aids und HIV am Scheideweg»)

Foto: Brian Inganga/DPA