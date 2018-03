Aus unserem Archiv

New York

Die Vereinten Nationen wollen ihre Truppen in dem vom Erdbeben zerstörten Haiti voraussichtlich noch diese Woche um 3500 Mann aufstocken. Eine entsprechende Resolution könnte bereits morgen verabschiedet werden, signalisierten die Botschafter der USA und Frankreichs in New York. Nach jüngsten Schätzungen könnte das Jahrhundertbeben vergangener Woche bis zu 200 000 Menschen in den Tod gerissen haben.