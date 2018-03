UN: Haiti braucht dringend Zelte

Aus unserem Archiv

New York

Zwei Wochen nach dem Erdbeben in Haiti wird die Situation der Obdachlosen nach Angaben der Vereinten Nationen immer bedrohlicher. «Wir suchen verzweifelt Zelte und Behelfsunterkünften» sagte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon in New York. Auch die Versorgung mit Essen sei kritisch. Die Zahl der Obdachlosen schätzt die UN auf 800 000 bis zu einer Million Menschen. Nach Bans Worten haben die Vereinten Nationen zwei Drittel ihres Haiti-Fonds zusammen. Man sei bei 66 Prozent, dank großzügiger Spenden aus Japan und Saudi-Arabien.