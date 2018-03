UN gedenken ihrer Toten in Haiti

Aus unserem Archiv

Port-au-Prince

Die UN-Mission in Haiti hat in Port-au- Prince Abschied von ihren Toten genommen. Bei einer Gedenkfeier wurden die Namen der 85 identifizierten Opfern verlesen. Bei dem Erdbeben kamen nach jüngsten Angaben der haitianischen Regierung etwa 170 000 Menschen ums Leben. Die Vereinten Nationen vermissen noch 30 ihrer Mitarbeiter. Soldaten und zivile Angehörige der UN-Mission fielen sich nach der Gedenkfeier in die Arme, viele von ihnen hatten Tränen in den Augen. Die UN-Mission hat etwa 7000 Soldaten im Land.