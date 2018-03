Aus unserem Archiv

New York

Die Vereinten Nationen wollen 3500 weitere Soldaten und Polizisten in das Erdbebengebiet nach Haiti schicken. Das hat der Sicherheitsrat einmütig beschlossen, hieß es in New York. Der entsprechende Antrag war von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon gestellt worden. Die Soldaten und Polizisten sollen für Frieden und Sicherheit in Haiti sorgen und beim Aufbau helfen. Aus welchen Ländern sie kommen sollen, wurde bislang nicht bekannt.