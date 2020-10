Salmtal

Umweltgefährdende Abfallbeseitigung auf einem Parkplatz

Im Zeitraum von Freitag, 09.10.2020, 14:00 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 14:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz an der L 141 in der Gemarkung Salmtal in Fahrtrichtung Wittlich zu einer umweltgefährdenden Abfallbeseitigung.