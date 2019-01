Berlin

Drei von vier Deutschen würden einen Verbleib Großbritanniens in der EU befürworten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für das Nachrichtenportal t-online. Einen Verbleib der Briten in der Staatengemeinschaft würden demnach fast drei Viertel der Befragten befürworten – 73,7 Prozent sprachen sich dafür aus. 18,2 Prozent waren gegen einen Verbleib – und somit Brexit-Befürworter. 8,1 Prozent der Befragten gaben an, sie seien in der Frage unentschieden.