Ein Drittel der Deutschen glaubt laut einer Umfrage an den WM-Triumph der Fußball-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Das ergab eine repräsentative Erhebung im Auftrag des ZDF-Politbarometers. Demnach meinen 34 Prozent der befragten Erwachsenen, dass Deutschland den Titel bei der Weltmeisterschaft in Russland holen wird. Vor vier Jahren hatten nur 22 Prozent an einen WM-Coup in Brasilien geglaubt. 54 Prozent gehen nicht von einer erfolgreichen Titelverteidigung aus.