Berlin

Umfrage: Große Koalition büßt an Zustimmung ein

Kurz vor Jahresende verliert die große Koalition in einer neuen Umfrage in der Wählergunst. Im „Sonntagstrend“ der „Bild am Sonntag“ büßen SPD mit 15 Prozent und CDU/CSU mit 27 Prozent jeweils einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche ein und kommen zusammen nur noch auf 42 Prozent. In der Emnid-Umfrage bleiben die Grünen auf hohem Niveau und erreichen wie in der Vorwoche 20 Prozent. Auch Linke und FDP mit je 9 Prozent halten ihren Zustimmungswert. Die AfD gewinnt einen Punkt hinzu und kommt nun auf 14 Prozent.