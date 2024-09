Umfrage: Das sind die Reisetrends 2025

Eine Tui-Umfrage verrät, was bei Urlauberinnen und Urlaubern angesagt ist – und welche Trends das kommende Reisejahr bestimmen könnten. Es geht um Tiktok, besondere Geschäftsreisen und Astrologie.

Hannover (dpa). Wer verreisen möchte, lässt sich von Plattformen wie Instagram und Tiktok inspirieren. Das geht aus einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Reisekonzerns Tui hervor. Demnach gaben 69,3 Prozent der Befragten an, in sozialen Netzwerken nach Ideen für den nächsten Urlaub zu suchen. Beliebteste Plattform bei 21,2 Prozent der Befragten sei Youtube.

Welche Reisetrends im nächsten Reisejahr angesagt sind. Ein Überblick:

Mit der ganzen Familie: 71,1 Prozent der Deutschen verreisen der Umfrage zufolge mit der Kernfamilie. Einem Teil der Befragten (16,3 Prozent) ist deshalb Familienfreundlichkeit wichtig. 17,8 Prozent nehmen auch die Großeltern mit.

Für sich: Auch Alleinreisen wird laut Tui immer beliebter. 17,2 Prozent der Deutschen verreisten allein – am liebsten nach Europa (42 Prozent), innerhalb Deutschlands (19,5 Prozent) oder nach Asien (10.5 Prozent). Rund ein Drittel der Befragten lege auf Sicherheit besonderen Wert.

Heimaturlaub angesagt – Ostsee am beliebtesten

Vor der Haustür: Rund ein Viertel der Deutschen plane einen Urlaub im Inland. Am größten sei die Lust auf Heimaturlaub bei Menschen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Lieblingsdestinationen im Inland: Ostsee (40,1 Prozent), Nordsee (35,2 Prozent) und Bodensee (21,8 Prozent).

Bleisure-Reisen: «Bleisure» setzt sich aus den englischen Begriffen Business (deutsch: Geschäft) und Leisure (deutsch: Freizeit) zusammen; ist also die Kombination aus Geschäftsreise und Urlaub. Besonders angesagt sei das in den USA. «Ein wahrer Trend, der auch in Deutschland Anklang findet», hieß es.

Astrologie spielt für viele Rolle bei Urlaubsplanung

Sonne, Mond und Sterne: Für rund ein Viertel der Deutschen habe Astrologie einen Einfluss auf die Reiseplanung. Der Umfrage zufolge prüften 29 Prozent der 18- bis 44-Jährigen die Sterne, um zu sehen, ob es eine gute Zeit zum Reisen ist.

Für die Umfrage wurden den Angaben zufolge in einer repräsentativen Online-Befragung im Zeitraum vom 17. bis zum 22. Mai 2.000 Menschen in Deutschland befragt.

Tui profitiert von Reiselust

Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert erwartet eine starke Nachfrage im nächsten Jahr. Derzeit baue man das Angebot für preiswerte Reisen und Städtetrips aus, sagte er. Die Reiselust sei ungebrochen.

Im August hatte Tui seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das Hotelgeschäft mit Marken wie Riu, Tui Blue und Robinson legte zuletzt deutlich zu und auch Kreuzfahrten blieben gefragt. Insgesamt 5,8 Millionen Gäste reisten bis Ende Juni mit der Tui – vier Prozent mehr als vor einem Jahr. Alles in allem übertraf das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnerwartungen von Analysten und sprach selbst von einem Rekordquartal.