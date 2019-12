Berlin

Umfrage: Bürger finden Verwaltungssprache zu kompliziert

Viele Menschen stören sich an einer unverständlichen Verwaltungssprache der Behörden. Die Bürgerinnen und Bürger seien unzufrieden mit der Verständlichkeit der Formulare und Anträge. So heißt es in einer Umfrage im Auftrag der Bundesregierung. Die Ergebnisse zeigen: Obwohl Bund, Länder und Kommunen um das Problem wissen, hat sich nur wenig getan. Für die Umfrage wurden auch Unternehmen gefragt, wie zufrieden sie mit behördlichen Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen sind. Gute Noten gab es bei der Unbestechlichkeit und Diskriminierungsfreiheit.