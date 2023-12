Plus

Die Kindertagesstätte St. Josef wird besucht von Kindern aus Kadenbach. Die Einrichtung in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Marien in der Augst bietet aber im Ganztags- und U3-Bereich auch Kindern aus Eitelborn, Neuhäusel und Simmern Platz, sofern in deren Ortsgemeinde keine freien Plätze zur Verfügung stehen.