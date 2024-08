Anzeige

Leverkusen (dpa). Den DFL-Supercup zwischen Double-Sieger Bayer Leverkusen und Vize-Meister VfB Stuttgart am Samstagabend (18.00 Uhr, BayArena) werden zahlreiche Fans boykottieren. Die aktive Fanszene beider Clubs kündigte an, ihre Mannschaften diesmal nicht zu unterstützen. Der Grund sei, dass das von der Deutschen Fußball Liga (DFL) organisierte Spiel eine reine Kommerz-Veranstaltung ohne jegliche sportliche Bedeutung sei.

«Der DFL-Supercup hat aus unserer Sicht keinerlei sportlichen Reiz als Wettbewerb und dementsprechend für uns keine Relevanz, die ein organisiertes Auftreten rechtfertigen würde», schrieben die Stuttgarter Ultra-Gruppierungen auf ihrer Internetseite. Und die Leverkusener Fan-Szene stellte klar: «Kirmespokal statt Pokalwochenende – nicht mit uns!»

Fußball: Europa League, Bayer Leverkusen – AS Rom, K.o.-Runde, Halbfinale, Rückspiele in der BayArena, die Fans von Leverkusen feiern vor der Partie. (zu dpa: «Ultras kritisieren DFL-Supercup als «Kirmespokal»») Foto: Federico Gambarini/DPA

Denn an diesem Wochenende startet auch die erste DFB-Pokalrunde, an der die Supercup-Teilnehmer Leverkusen und Stuttgart erst verspätet teilnehmen. Die Schwaben müssen nun Ende August an einem Dienstagabend (20.45 Uhr) zum Zweitligisten Preußen Münster und Leverkusen am Mittwochabend (18.00 Uhr) zum FC Carl Zeiss Jena reisen.