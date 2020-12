Ulrike Ottinger schaut in „Paris Calligrammes“ zurück

Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 08:50 Uhr

Die Malerin Ulrike Ottinger schaut in ihrer Dokumentation zurück auf ihre Zeit in Paris. Dabei vermischt sie Archivmaterial mit eigenen künstlerischen Arbeiten.

Berlin (dpa). In den 1960er Jahren lebte Ulrike Ottinger als junge Malerin in Paris – und schaut nun in einer Dokumentation zurück auf diese Zeit. In „Paris Calligrammes“ vermischt sie Archivmaterial mit eigenen künstlerischen und filmischen Arbeiten.

Sie verwebt eigene Erinnerungen an die Pariser Bohème und die gravierenden sozialen, politischen und kulturellen Umbrüche der damaligen Zeit zu einem filmischen „Figurengedicht“ (Kalligramm). Sie lässt Saint-Germain-des-Prés und Quartier Latin mit Literatencafés und Jazzkellern wieder aufleben, ebenso die politischen Umwälzungen des Algerienkrieges, des Mai 1968 und das Erbe der kolonialen Zeit.

„Paris Calligrammes“ war bereits im März in die Kinos gekommen, wurde dann aber ausgebremst – nun ist ab 11.6. die Wiederaufführung angesetzt.

Paris Calligrammes, Deutschland, Frankreich 2020, 129 Min., FSK ab 0, von Ulrike Ottinger

© dpa-infocom, dpa:200604-99-302207/3