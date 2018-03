Ulrike Koini startet bei der WM

Kein Teaser vorhanden

Ulrike Koini nimmt bei der Weltmeisterschaft ihr nächstes Ziel ins Visier. Während die Sportlerin der Altenkirchener Bogenschützen in Val d'Isère startet, richtet ihr Heimatverein zum 18. Mal das Basaltturnier aus. Foto: Jürgen Vohl

An diesem Wochenende steht in Altenkirchen auch das traditionelle Basaltturnier nach dem Reglement des Deutschen Feldbogenverbands auf dem Programm. Rund um den Sportplatz in Ingelbach richten die Altenkirchener Bogenschützen dieses Turnier bereits zum 18. Mal aus, Ulrike Koini hatte sich im Vorfeld intensiv um die Organisation gekümmert. Insgesamt sind 188 Teilnehmer für die verschiedenen Wettbewerbe gemeldet; aus dem Kreis Altenkirchen nehmen zwölf Schützen teil: sieben vom SV Wissen, drei von der SG Hamm und zwei von den Bowhunter Gebhardshain.

Die Teilnehmer gehen am Samstag ab 10 Uhr auf ihre Schießrunde, am Sonntag geht es ab 9 Uhr los. Geschossen wird bei dem Jagdturnier auf 3-D-Tiere; insgesamt 30 Ziele sind zu treffen. red