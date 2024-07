Portland

Reise nach Amerika

Ulmer Basketballer bestreiten Testspiel gegen NBA-Club

Von dpa

i Basketball: BBL-Pokal, Bayern München - ratiopharm Ulm, Final Four, Finale, BMW Park. Das Team vom amtierenden Deutsche Meister ratiopharm Ulm steht mit der Silbermedaille nach der Niederlage im Pokalfinale gegen den FC Bayern Basketball auf der Bühne. (zu dpa: «Ulmer Basketballer bestreiten Testspiel gegen NBA-Club») Foto: Daniel Löb/DPA

Mitten in der Saison reisen die Ulmer Basketballer in die USA. Dort steht ein Duell mit den Portland Trail Blazers an.