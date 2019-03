Trubel gab es in der Ukraine im Wahlkampf, die Abstimmung über einen neuen Präsidenten verläuft für die westlich orientierte Ex-Sowjetrepublik eher ruhig. Nur der überlange Stimmzettel bereitet manchen Probleme.

Kiew (dpa). Die in die EU strebende Ukraine hat über einen neuen Präsidenten abgestimmt. Zur Wahl am Sonntag traten 39 Bewerber an - eine Rekordzahl. Mit einer Stichwahl wird am ...