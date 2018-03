Aus unserem Archiv

Kiew

Bei der Präsidentenwahl in der Ukraine zeichnet sich zwischen Oppositionsführer Viktor Janukowitsch und der prowestlichen Regierungschefin Julia Timoschenko eine spannende Stichwahl ab. Janukowitsch ging laut Wählerbefragung zwar aus der ersten Runde als Gewinner hervor. Der 59-Jährige verfehlte aber mit gut 30 Prozent der Stimmen die für einen Sieg notwendige absolute Mehrheit. Er tritt daher am 7. Februar gegen seine Erzrivalin Timoschenko an, die auf etwa 25 Prozent kam.