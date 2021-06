Charkiw

Testspiel gegen Zypern

Ukraine mit klarem Sieg bei EM-Generalprobe

Die ukrainische Nationalmannschaft hat sich wenige Tage vor dem Start der Fußball-EM mit einem klaren Sieg auf das Turnier eingestimmt. Die Mannschaft von Trainer Andrej Schewtschenko gewann am Montagabend in Charkiw nach langer Zeit in Überzahl mit 4:0 (2:0) gegen Zypern.