U-Haftbefehl mit Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt

Im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes der Bundespolizei Trier kontrollierten Kräfte der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Koblenz am Dienstagabend einen 37-jährigen Deutschen – Beifahrer in einem PKW – im Bereich Trier-Nord.





Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen aktuellen Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Trier wegen eines Eigentumsdeliktes sowie zwei anhängige Ermittlungsverfahren wegen Eigentums-/Drogendelikten.

Er ist dringend verdächtig, im Juni 2020 aus den Räumlichkeiten der IHK Trier ein Elektrowerkzeug im Wert von 167,00 Euro entwendet zu haben. Dazu drang er in einen Kellerraum ein, indem er eine Fensterscheibe einschlug und den Fenstergriff öffnete, wobei Sachschaden in Höhe von 500,00 Euro entstand.



Nach Vorführung beim Amtsgericht Trier und Beschlussfassung durch den Richter wurde der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt und der Angeklagte mit Meldeauflagen entlassen.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 – 43678-1009

Mobil: 0176 – 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell