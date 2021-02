UEFA untersucht Vorfälle beim Spiel AC Mailands in Belgrad

Dafür sei ein Ethik- und Disziplinar-Funktionär ernannt worden, der die Aufklärung auf der Grundlage der Disziplinar-Regularien leiten soll, teilte die UEFA mit.

In einem Amateurvideo, das während des 2:2 im Zwischenrunden-Hinspiel in Belgrad aufgenommen wurde, ist zu hören, wie Zlatan Ibrahimovic auf der Tribüne als AC-Ersatzspieler sitzend offenbar von einem Mann beleidigt wird. Der 39 Jahre alte Schwede – der bosnische und kroatische Wurzeln hat – reagierte nicht auf die Beschimpfungen. Milan hatte in der Schlussminute noch den Ausgleich kassiert.

Der serbische Fußballclub Roter Stern Belgrad hatte Ibrahimovic nach den Beleidigungen um Entschuldigung gebeten. Der Club verurteile die Äußerungen in Richtung des Schweden „aufs Schärfste“, zitierte die Nachrichtenagentur AP am Tag nach dem Spiel aus einer Stellungnahme. Der Täter werde, sobald er gefunden sei, bestraft.

