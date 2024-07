Außer den üblichen Problemen mit der Deutschen Bahn gab es während der Fußball-EM keine größeren Pannen in Deutschland. Der Berliner Senat und die UEFA sparen nicht an Lob.

Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Finale, Spanien - England, englische Fans in der Fanzone am Brandenburger Tor. (zu dpa: «UEFA und Senat: Großartige Fans, großartige Organisation»)

Fußball, UEFA Euro 2024, EM, Finale, Spanien - England, englische Fans in der Fanzone am Brandenburger Tor. (zu dpa: «UEFA und Senat: Großartige Fans, großartige Organisation») Foto: Ben Birchall/DPA

Berlin (dpa). Nach der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland haben die Berliner Behörden, der DFB und die UEFA ein sehr positives Fazit gezogen und die eigene Arbeit gelobt. UEFA-Turnierdirektor Martin Kallen sagte am Montag in Berlin: «Wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat. Es gab großartige Fans, eine großartige Organisation, Städte, die voll mitgemacht haben.» Alle hätten einen Superjob gemacht. «Wir von der UEFA sind immer sehr zufrieden, wenn wir in Deutschland etwas machen können.»

Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) sagte: «Wir haben gezeigt, wir können Sicherheit. (...) Berlin hat gewonnen.» Insgesamt seien während der EM eine Million Menschen auf den Fanzonen unterwegs gewesen. Spranger fügte hinzu: «Natürlich können wir auch Olympia. (...) Aber wir können das nur machen, wenn es eine nationale Bewerbung ist und wenn die Bundesregierung sich so entscheidet.»

Iris Spranger (SPD), Sportsenatorin, spricht beim Abschluss-Medienevent „Die UEFA Euro 2024 in der Sportmetropole Berlin“ in der rbb Dachlounge. (zu dpa: «UEFA und Senat: Großartige Fans, großartige Organisation») Foto: Jens Kalaene/DPA