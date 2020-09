Nyon

Europäische Fußball Union

UEFA: Supercup könnte Pilotspiel mit Zuschauern werden

Die Europäische Fußball Union UEFA will den Supercup am 24. September als „Pilotspiel“ für die Zulassung einiger Zuschauer nutzen. Die Partie zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League soll in diesem Jahr in Budapest stattfinden.