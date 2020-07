UEFA schließt Trabzonspor für eine Europapokal-Saison aus

Nyon (dpa). Der türkische Club Trabzonspor darf in der nächsten oder der übernächsten Saison einmal nicht am Europapokal teilnehmen, falls er sich dafür qualifizieren sollte.

Das hat die Europäische Fußball-Union mitgeteilt und mit diesem Ausschluss Verstöße gegen das Financial Fairplay geahndet. Die UEFA hatte die Strafe schon vor elf Monaten ausgesprochen, damals aber noch zur Bewährung ausgesetzt.

Grund für die Bestrafung war im vorigen Jahr der Verstoß gegen eine Übereinkunft aus dem Jahr 2016. Darin hatte sich Trabzonspor laut UEFA verpflichtet, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übereinsteigen sollen. Nun seien die Ziele für das Finanzjahr 2019 nicht erreicht worden, hieß es weiter.

Trabzonspor ist derzeit Spitzenreiter der türkischen Liga, die nach der Corona-Pause am 12. Juni fortgesetzt werden soll. Der Club aus der Metropole am Schwarzen Meer tritt dann bei Göztepe Izmir an.