Biowetter: Aufgrund der Wetterlage treten vielfach gesundheitliche Beschwerden auf. Patienten mit Herzerkrankungen müssen sich zurzeit verstärkt auf Kreislaufstörungen einstellen. Außerdem kommt es bei empfindlichen Menschen vermehrt zu Kopfschmerzen. Asthmatiker und Personen mit chronischer Bronchitis werden ebenfalls durch das Wetter geplagt.

Pollen: Haselpollen fliegen überwiegend mäßig, gebietsweise mäßig bis stark. Erlenpollen sind meist in mittleren bis hohen und regional in hohen Mengen in der Luft.

Garten: Obstbäume: Jetzt ist die Zeit, die Stämme der Obstbäume anzukalken. Damit erreicht man, dass sich die Pflanzen tagsüber, wenn die Sonne intensiv scheint, nicht zu sehr erwärmen und abends, wenn es sehr kalt wird, wegen des großen Temperaturunterschieds keinen Schaden nehmen.