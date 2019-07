Berlin

Übersicht über Wohnungslosigkeit in Deutschland

Eine Übersicht über die aktuelle Lage bei der Wohnungslosigkeit in Deutschland wird heute Vormittag in Berlin vorgelegt. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe stellt eine Schätzung und Hintergründe vor. Exakte offizielle Zahlen zu dem Problem gibt es nicht, wie die Arbeitsgemeinschaft schon erläutert hatte. Neben Obdachlosen, die auf der Straße leben, zählen auch Menschen zu den Wohnungslosen, die etwa in Sammelunterkünften leben.