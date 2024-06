Überraschungs-Bronze durch Freistilschwimmerin Maier bei EM

Anzeige

Belgrad (dpa). Nicole Maier hat dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bei den Europameisterschaften in Belgrad die nächste Medaille beschert. Die Freistilschwimmerin aus Gladbeck/Recklinghausen schlug über 200 Meter als Dritte an. In 1:57,22 Minuten war die 24-Jährige zwar 1,99 Sekunden langsamer als die tschechische Siegerin Barbora Seemanova, verfehlte EM-Silber jedoch nur um 0,14 Sekunden. Dies holte sich die Ungarin Minna Abraham.

Maier studiert seit 2020 an der Miami University in Oxford im US-Bundesstaat Ohio und startet für die Ohio Redhawks. Allerdings trainiert sie im Sommer auch regelmäßig in Deutschland. Bei den Olympischen Spielen in Paris wird sie in der 4x200 Meter-Staffel für Deutschland an den Start gehen.